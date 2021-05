Al via la macchina elettorale per le Comunali di Torino: in consegna oltre 10mila tessere

Al via la macchina elettorale per le elezioni di Torino. A partire dal 18 maggio sono in distribuzione, presso i Comandi della Municipale della Circoscrizione di appartenenza oltre 10mila nuove tessere elettorali. Quest’ultime sono destinate a chi per la prima volta vota a Torino e ai neo diciottenni. Un invio anticipato, rispetto agli scorsi anni, perché il Comune ha sempre inviato le tessere a ridosso delle urne.

La prossima consegna è fissata un mese prima delle amministrative, a seguito del nuovo aggiornamento delle liste elettorali. Ai cittadini è stata inviata a domicilio una lettera su cui sono illustrate le modalità per il ritiro del documento di voto.

A partire dal 21 maggio sono in consegna quasi 40mila lettere indirizzate ad altrettanti torinesi UE residenti a Torino con l’invito, se intenzionati a votare, ad iscriversi alle liste elettorali per le Comunali. I cittadini avranno tempo per presentare domanda sino a quaranta giorni prima delle consultazioni. Sulla lettera, corredata anche del modello di iscrizione, sono indicate le modalità di presentazione.