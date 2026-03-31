Colpito dalla bici ai Murazzi, Torino Bellissima: "Civica Benemerenza a Mauro Glorioso"

Conferire la Civica Benemerenza di Torino a Mauro Glorioso, lo studente colpito nel 2023 da una bicicletta lanciata dai Murazzi. La proposta di assegnare l'onorificenza al giovane arriva da Torino Bellissima, a prima firma del vicecapogruppo Pierlucio Firrao, con questa motivazione "aver trasformato una tragedia personale in un esempio di coraggio, resilienza e dedizione allo studio".

La storia

La notte del 21 gennaio 2023, a Torino, Mauro fu travolto da una bicicletta elettrica di 20 chili lanciata dai Murazzi del Po da un gruppo di giovani. Il mezzo lo colpì alla testa, lasciandolo tetraplegico. All’epoca il ragazzo frequentava il quinto anno di Medicina: sognava di diventare medico, di curare gli altri. Da quel giorno è iniziata un’altra battaglia, per tornare a vivere e per non arrendersi.

La laurea

Il 6 novembre 2025 si è laureato in Medicina e Chirurgia nell'aula Magna delle Molinette, raccogliendo l’applauso commosso di professori, colleghi e famigliari. Ad inizio 2026 Glorioso ha ricevuto al Quirinale l'onorificenza al Merito della Repubblica Italiana, consegnata dal Presidente Sergio Mattarella

"Straordinaria forza d'animo"

La proposta di Torino Bellissima è di consegnare la Civica Benemerenza di Torino al giovane "per aver dimostrato straordinaria forza d'animo, determinazione ed impegno civile dopo il grave incidente avvenuto ai Murazzi". "Con il conseguimento - prosegue - della laurea in Medicina, Mauro Glorioso rappresenta un simbolo positivo per la comunità torinese e un modello di speranza per le giovani generazioni".

"La sua storia è divenuta simbolo di coraggio e di resilienza, capace di ispirare l’intera comunità. Oggi Mauro Glorioso è un punto di riferimento per Torino: la sua vicenda personale, affrontata con dignità e determinazione, testimonia i valori più alti della comunità civile, della solidarietà e della responsabilità collettiva" conclude il vicecapogruppo Firrao.