Servizi di psicologia online: come riconoscere i migliori

Durante la pandemia, la richiesta di supporto psicologico si è spostata in rete, e al tempo stesso è aumentata di pari passo con contagi e restrizioni. Negli ultimi anni, quindi, i servizi di psicologia online sono cresciuti rapidamente in popolarità e sono nate numerose piattaforme che li offrono. Esistono ormai diversi studi che confermano l’efficacia di questi servizi, che nella maggior parte dei casi offrono risultati simili alla terapia in presenza. Scegliendo la piattaforma e il professionista giusti si può quindi iniziare un percorso di miglioramento, o di trattamento di disturbi come ansia o depressione. Molti utenti optano per la psicoterapia online perché è più accessibile e generalmente più economica rispetto a quella in studio, con tariffe orarie medie di circa 45 euro. È però fondamentale saper riconoscere le opzioni davvero valide e affidabili, così da potersi avvalere in tutta sicurezza dei migliori servizi di psicologia online.

Scegliere una piattaforma affidabile

Per scegliere la piattaforma a cui affidarsi è innanzitutto utile fare una distinzione tra servizi che si limitano a mettere in contatto pazienti e terapeuti, e quelli che funzionano da veri e propri centri sanitari. Nel primo caso, il sito non fa che controllare le credenziali degli psicologi secondo criteri più o meno rigidi: a volte è richiesta l’iscrizione all’albo degli psicoterapeuti, altre sono accettati anche gli psicologi in formazione. I centri di salute mentale si assumono invece la responsabilità dei servizi forniti, e sono quindi più severi riguardo ai criteri di registrazione per i professionisti. Ciò crea anche un maggiore incentivo a offrire prestazioni di qualità, selezionando gli psicoterapeuti tramite un comitato medico e attraverso un processo rigoroso. La ricerca di Idee Green sui servizi di psicologia online ha evidenziato che proprio una piattaforma che rispetta questi criteri, Serenis, è quella con le recensioni migliori e il livello di soddisfazione dei pazienti più alto.

Semplicità di utilizzo e accessibilità

Chi è in cerca di un servizio di supporto psicologico potrebbe trovarsi in un periodo difficile della propria vita, durante il quale gli ostacoli sono percepiti come muri invalicabili. Per questo è importante che una buona piattaforma sia semplice da utilizzare, intuitiva e attenta alla user experience. In caso di domande o problemi tecnici è bene che sia presente un customer care attivo ed efficace, in grado di assistere gli utenti con tempestività.

Le persone che hanno già seguito in passato un percorso di psicoterapia potrebbero voler scegliere in modo autonomo il professionista con cui entrare in contatto. Chi invece è alla prima esperienza trarrà beneficio da un servizio che assegna al paziente lo psicoterapeuta più adatto tramite un questionario o un primo colloquio gratuito. È in questo caso bene controllare che ci sia la possibilità di fare richiesta e cambiare psicoterapeuta se non si è soddisfatti di quello assegnato.

Conoscere le proprie priorità