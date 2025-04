Nichelino, città dei murales, ne dedica uno al gioiello del territorio: la Palazzina di Stupinigi

Un nuovo murale colora le vie di Nichelino, raccontando l’anima del territorio. Dopo quelli dedicati a Piero Angela e Italo Calvino, per citare i due forse più famosi, in Via San Francesco d'Assisi, arte, natura e mito si fondono nella figura di Diana, dea della caccia, e Atteone mutato in cervo dalla stessa, che si intreccia con il paesaggio e la fauna locale.

"Un atto d'amore verso la città e il territorio"

Al centro dell’opera, il tema della trasformazione: il territorio cambia e riscopre la propria identità simboleggiata dal cervo della Palazzina di Caccia di Stupinigi, il gioiello dell'area sud di Torino. L’opera fa parte di un progetto più ampio che ha coinvolto oltre 20 classi degli istituti Maxwell ed Erasmo da Rotterdam, coinvolti nel progetto Nichelino Lights Up, insieme a un centinaio di giovani impegnati in corsi di arti pittoriche, street art e serigrafia.

Il sindaco Giampiero Tolardo ha rivolto uno speciale ringraziamento all’assessore Fiodor Verzola, che ha seguito con attenzione e passione questo progetto e all'artista Vesod "per aver realizzato quest'opera straordinaria. Questo non è solo un murale. È un atto d’amore verso la nostra città".

Verzola ha esaltato questa novità: "È una visione onirica che racconta Nichelino, intrecciando mito e realtà: la Palazzina di Caccia, il cervo di Stupinigi, il volo della città del futuro, la luce che si trasmette, il gesto che si compie, la storia che si trasforma. Un’opera potente, simbolica, nata da un progetto di riqualificazione urbana che oggi mette Nichelino sulla mappa dell’arte pubblica mondiale, accanto a metropoli come Tokyo, New York, Madrid, Barcellona. E noi siamo qui. A Nichelino. A dire che questa è casa. Che questa è la città meravigliosa che vogliamo raccontare".

Verzola: "Portiamo avanti una rivoluzione colorata"

L'assessore nichelinese ha spiegato che si tratta di una "rivoluzione colorata che stiamo portando avanti, muro dopo muro, sogno dopo sogno. A chi ha ancora voglia di screditarci, rispondiamo così: con la bellezza. Con l’appartenenza. Con l’orgoglio di essere parte di qualcosa che cresce, si rinnova, si apre al mondo. Siate anche voi ambasciatori e ambasciatrici della Nichelino che ci meritiamo - ha concluso, rivolgendosi ai ragazzi e agli studenti - Quella che si riflette nei colori di quest’opera. Quella che brilla anche di notte".