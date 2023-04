“Salti, sassi e bussole”: dal 20 aprile al via il progetto di aggregazione e sport per i giovani di Grugliasco

Per partecipare è necessario prenotarsi; occorrerà inviare una mail all’indirizzo fuoridentrocasa@colaval.org

L'Educativa Innovativa #Fuoridentrocasa ha la finalità di attivare la presenza di educatori nel territorio del Consorzio, assumendo il ruolo di connessione con gli altri attori della comunità educante e favorendo l'osservazione e la conoscenza dei bisogni dei ragazzi di età compresa tra i 12 - 18 anni. Attualmente, il servizio è gestito dall’RTI delle Cooperative Animazione Valdocco e La Carabattola per conto del Consorzio Ovest Solidale. La Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione che ha l'obiettivo di promuovere ed estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. Il Comitato della Vallesusa attualmente promuove attività motorie e sociali nei territori in cui opera il Consorzio Ovest Solidale.