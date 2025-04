I genitori diventano imbianchini e tirano a lucido le palestre della scuola

Il legame tra genitori, istituzioni e scuola ha dato vita a un risultato straordinario per l'istituto comprensivo Manzoni di corso Marconi. Grazie alla volontà e all'impegno di un gruppo di genitori, esperti imbianchini e restauratori, le tre palestre della scuola sono state rinnovate e trasformate in spazi più belli e accoglienti per gli studenti. Un vero e proprio lavoro di squadra che ha coinvolto famiglie, l'associazione di genitori Manzoni People e il supporto delle istituzioni scolastiche e comunali.

Iniziativa spontanea

Tutto è iniziato con un'iniziativa spontanea: un gruppo di genitori ha proposto di rinfrescare le pareti delle palestre, ormai danneggiate dal tempo, dall’umidità e dallo sporco. La richiesta di autorizzazione è stata accolta dalla dirigenza scolastica, e l’idea ha preso piede rapidamente, raccogliendo l’adesione di una trentina di genitori. Con un po’ di fatica, ma anche tanto entusiasmo e collaborazione, le palestre hanno preso vita in modo nuovo: tra risate, caffè, musica e chiacchiere, il progetto è diventato un’occasione per rafforzare legami e creare un ambiente scolastico ancora più positivo.

Ambiente luminoso e sicuro

Ma il lavoro non si è fermato alla pittura delle pareti: grazie al contributo dell'Ufficio Scolastico della Città di Torino, i pavimenti delle palestre sono stati rifatti completamente, migliorando ulteriormente la qualità degli spazi. Il risultato? Tre palestre come nuove, pronte a ospitare attività sportive e scolastiche in un ambiente più sano e luminoso.

La rete da volley