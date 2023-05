Dall'8 maggio Renata Cantamessa è "La Buongiornezza"

Dopo il suo lancio on-air sull’emittente radiofonica Radio Number One, “La Buongiornezza” di Renata Cantamessa (giornalista, autrice, speaker, conduttrice e divulgatrice) intraprende la strada indipendente del daily podcasting cogliendo una missione più grande: un “allenamento” quotidiano alla positività che deve animare ogni partenza, o ri-partenza, della più importante impresa di ciascuno: la propria esistenza.

“La Buongiornezza” si candida così a diventare la “coccolazione” di ogni giorno, creando un vero e proprio sottofondo motivazionale alla ri-partenza quotidiana grazie a trainer d’accezione: ogni settimana, infatti, Renata Cantamessa proporrà la narrazione in stile fiction (cadenzata in cinque puntate) dedicata alla storia di un grande personaggio della storia, delle arti, della scienza e dello sport, che c’è l’ha fatta, trasformando grandi sfighe in grandi sfide.

Questi piccoli estratti dalle vite straordinarie e al tempo stesso ordinarie di uomini e donne che hanno fatto la differenza saranno altresì il viatico per regalare pillole giornaliere di cultura, creando un percorso di approfondimento e crescita personale alla portata di tutti, con una curiosa ed originalissima nota conclusiva di gusto e leggerezza.

Ogni podcast, infatti, servirà una coccola finale (da cui, “coccolazione”). Grazie alla collaborazione dell’autrice e podcaster con il prestigioso brand “Baratti & Milano”, ne diverrà ufficialmente “La Creminologa”.

Finale a “tutto cremino”, dunque, tra note storiche, suggestioni creative, piccoli indizi, segreti gourmet, qualche stravizio e pensieri seducenti “al cioccolato”, all’interno di un’intrigante narrazione uditiva ironica, graffiante e positiva.