Rischio aumento dei costi per i biglietti Gtt: ecco come hanno reagito i cittadini

Da settembre a Torino bus e tram potrebbero essere più cari. A confermare l'ipotesi che a breve il biglietto singolo per spostarsi in città, al momento venduto al prezzo di 1.70 euro per una durata di 100 minuti, potrebbe aumentare è stato lo stesso sindaco Stefano Lo Russo. Ieri il primo cittadino ha evidenziato come sui conti di Gtt, così come quelli della Città, pesa l'inflazione. E che se ci saranno rincari saranno "lievi e costretti".

Abbiamo raccolto i pensieri e le considerazioni dei cittadini che usufruiscono dei mezzi pubblici di trasporto, come Tea, una giovane pendolare che utilizza il 15 ogni giorno per recarsi a lavoro: "Ho sempre usato l'abbonamento, sono una pendolare e sono abituata a utilizzare i tram e pullman, per ora con l'agevolazione per gli under 26 ho sconti, venticinque euro mi sembrano onesti. L'unica preoccupazione è che possano essere sempre meno persone che pagheranno i biglietti".

"Se aumentano i costi, devono aumentare anche i servizi. Al momento fanno schifo e sono troppo sporchi" ha dichiarato la signora Anna, pensionata, che prende ogni giorno il 75 per andare a trovare i nipoti.

Anche Laura, giovane in attesa della linea 16, pensa che a fronte di un aumento dovrebbero essere migliorate le condizioni dei mezzi: "Non è accettabile, finché non si risolve la pulizia a bordo e la sicurezza. Le linee del centro sono a posto, io però vivo a Moncalieri e le linee fuori città sono troppo ridotte, saltano e non sono affidabili".

Dinamiche più critiche si riscontrano infatti con le linee più periferiche della città:

"Mi sposto solo con mezzi pubblici, sono andata a Milano e non è paragonabile alla situazione torinese come ha dichiarato il primo cittadino", ha dichiarato Federica Fulco, Presidente del comitato TorinoinMovimento. "Con un rincaro/prezzi - ha aggiunto - servono servizi adeguati. Per esempio ho atteso la linea 13 quaranta minuti, oppure la linea 71 - che fa una tratta molto lunga ed è sempre stata problematica - salta addirittura le frequenze. La metropolitana è solo una: in più verrà chiusa per un mese e verrà sostituita con la navetta. Quest'ultima non è un' alternativa adatta: in piazza Carducci, da inizio giugno, sia l'ascensore che le scale mobili non funzionano".

"Vogliono aumentare il biglietto Gtt e la trovo una manovra davvero assurda: i tempi di attesa dei mezzi pubblici sono davvero indescrivibil" spiega Zaira Zuccarelli. "A volte i mezzi sono rotti e si devono fermare per dei guasti, come la linea 72 in cui le porte spesso e volentieri non si chiudono nemmeno."

"I problemi probabilmente ci sono più per i ragazzi giovani - il commento della signora Angela - Io prendo il 30 poche volte l'anno dalla prima cintura, ogni tanto salta una corsa ma è tollerabile. Il problema più grosso è coi parcheggi nelle strisce blu, quando vengo in città in macchina per qualche ora la spesa è troppo alta".

Ad esporsi sull'argomento sono anche alcuni consiglieri comunali di opposizione, come Pino Iannò di Torino Libero Pensiero : "L’uso dei mezzi pubblici deve essere incentivato, sia incrementando il servizio che diminuendo il costo per gli utenti, in modo da ridurre traffico e inquinamento per migliorare la qualità dell’aria a beneficio della salute di tutti. Per tutti questi motivi diciamo "No" all’aumento del biglietto".