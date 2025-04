Venaria, al Concordia la provocazione teatrale che si ispira ad "Arancia Meccanica"

Lunedì 14 aprile alle ore 21, il Teatro Concordia di Venaria ospiterà "Questo lavoro sull’arancia", uno spettacolo di danza interattivo con Marco Augusto Chenevier e Alessia Pinto. La performance, che si ispira al film cult "Arancia Meccanica", invita il pubblico a diventare parte attiva della rappresentazione, rompendo le barriere tradizionali tra artisti e spettatori.

Un viaggio tra provocazione e interazione

Lo spettacolo, prodotto da TiDa e Cie Les 3 Plumes con il sostegno della Regione Autonoma Valle d’Aosta, si distingue per la sua natura sperimentale. Gli spettatori non sono semplici osservatori ma vengono coinvolti in una serie di meccanismi e “trappole” sceniche che li spingono a modificare attivamente il corso degli eventi. Questo approccio innovativo trasforma la danza da semplice linguaggio estetico a un’esperienza condivisa, in cui la fiducia e l’empatia giocano un ruolo chiave.

L’ispirazione visiva strizza l’occhio al capolavoro di Stanley Kubrick: l’arancia, il latte, il bianco e le dinamiche sadomasochistiche tra artista e sistema spettacolare vengono rielaborate in chiave teatrale, generando un'esperienza immersiva e provocatoria.

Un nuovo modo di vivere la danza

La regia di Chenevier si interroga sulla natura del dispositivo scenico e sui rapporti di forza tra pubblico e performer. Lo spettacolo affronta domande cruciali: cosa accade se il pubblico diventa parte integrante della drammaturgia? Quali implicazioni ha questo sul modo in cui percepiamo l’arte? E soprattutto, fino a che punto siamo disposti a lasciarci coinvolgere?

Attraverso una progressione calibrata, gli spettatori vengono inizialmente introdotti in un contesto di sicurezza per poi essere gradualmente spinti a compiere interventi sempre più incisivi. La performance si trasforma così in una riflessione profonda sulla libertà di scelta, il condizionamento sociale e la natura stessa dello spettacolo dal vivo.

QUESTO LAVORO SULL'ARANCIA

Lunedì 14 aprile, ore 21

Teatro Concordia, Corso Puccini, Venaria Reale

Biglietti: Intero 13 euro, ridotto 11 euro

Telefono: 0114241124 - Web: www.teatrodellaconcordia.it