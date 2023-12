Recensione Lucky Block Casino: vantaggi e svantaggi

Il cripto casino Lucky Block ha ottenuto un notevole successo grazie alla possibilità di partecipare alla lotteria. Sebbene questa funzione non sia più disponibile, la piattaforma offre tante altre possibilità di intrattenimento ai suoi utenti.

In questo articolo presentiamo i vantaggi e gli svantaggi di Lucky Block, in modo da fornire informazioni complete sulla piattaforma. Prima di cominciare, ecco una breve rassegna che potrà dare una panoramica veloce dei pro e contro.

Pro

Offre una vasta gamma di slot machine e giochi

Scommesse dedicate agli e-sport

Registrazione senza KYC

Bonus di benvenuto

Contro

Niente app dedicata per dispositivi mobili

Nessuna poker room online

Vantaggi

Slot Machine e giochi da tavolo

Lucky Block offre una vasta gamma di slot machine, create dai migliori sviluppatori di giochi per casino online come NetEnt, Red Tiger e Relax Gaming. Sulla piattaforma è possibile trovare 4.400 slot machine, tra cui Starburst XXXtreme, Piggy Riches Megaway, Money Train e Wanted Dead or a Wild.

Per quanto riguarda i giochi da tavolo, Lucky Casino dispone di diverse variazioni della roulette e del blackjack. La piattaforma offre anche una buona selezione di giochi con croupier dal vivo.

Scommesse

Uno dei punti di forza della sezione scommesse è la possibilità di scommettere sui match di una vasta gamma di videogiochi competitivi che rientrano nella categoria degli e-sport.

Tra questi troviamo Rocket League, Counter Strike, NBA2K, FIFA, DOTA 2, League of Legends, Valorant e Overwatch. La funzione Quick Bet consente di scommettere in tempo reale su qualsiasi partita.

Non mancano ovviamente le scommesse sugli sport tradizionali, con una vasta copertura sui mercati delle diverse discipline e odds. Gli utenti possono visualizzare i dati sul terminale delle scommesse e gli odds nel formato selezionato.

Registrazione senza KYC

Il cripto casino è accessibile senza verifica KYC per i depositi in criptovalute. La registrazione non richiede documenti personali, in quanto basta inserire indirizzo e-mail, username e password.

Gli utenti possono utilizzare Telegram per ottenere un accesso immediato al cripto casino e usufruire del servizio clienti 24/7 per la risoluzione dei problemi.

Lucky Block implementa rigorose misure di sicurezza imposte dalla gaming board di Curacao, come la crittografia SSL a 128 bit, in grado di proteggere le informazioni personali e le transazioni degli utenti.

Bonus di benvenuto

I nuovi utenti registrati su Lucky Block possono ottenere un bonus di benvenuto pari al 200% fino a 10.000 dollari che include 50 giri gratuiti su determinate slot machine. Il 10% del bonus viene erogato per ogni 6 puntate.

Su Lucky Block è possibile godere di diverse promozioni come la ricarica del lunedì che ogni settimana permette di ottenere fino al 40% in più sul primo deposito.

Svantaggi

Non dispone di una poker room online

Al momento, Lucky Block non presenta una poker room online dedicata. Gli appassionati del famoso gioco di carte dovranno accontentarsi del video poker e di alcune versioni del poker da casino, come il caraibico, Oasis.

Niente app dedicata per dispositivi mobili

Come altri cripto casino, Lucky Block non offre un’app dedicata per dispositivi mobili. Tuttavia, il l’interfaccia di Lucky Block è stata ottimizzata per browser desktop e mobile, garantendo una navigazione fluida e intuitiva.

Il sito web non presenta particolari effetti grafici, rivelandosi estremamente leggero. In questo modo anche gli utenti con PC o smartphone datati potranno giocare su Lucky Block.

Conclusione

Lucky Block è un cripto casino particolarmente consigliato agli amanti delle slot machine, grazie alla sua enorme selezione di giochi programmati da sviluppatori esperti. Gli appassionati di gaming ed e-sport potranno gradire la vasta selezione di videogiochi competitivi su cui scommettere.

Sebbene siano disponibili anche roulette e blackjack, la mancanza di una poker room online e diverse variazioni del poker si fa sentire, sebbene potrebbe venire colmata con aggiornamenti futuri.

La verifica senza KYC e i generosi bonus di benvenuto possono attirare nuovi utenti, ma allo stesso tempo chi preferisce giocare da smartphone e tablet potrebbe trovare l’utilizzo da browser scomodo.

