"Giustizia per Ramy”, tensioni al corteo in solidarietà al 19enne egiziano davanti al Commissariato

Tensioni al Commissariato Dora e alla Caserma in Piazza Carlina

Tensioni davanti al commissariato di Pubblica Sicurezza in Piazza Augusto, a pochi passi dalle Porte Palatine. Transennata la via Porta Palatina, mentre è stata presa di mira la sede dell'Ufficio Passaporti con scritte "Assassini". Lanciata vernice arancione contro carabinieri e polizia in tenuta anti-sommossa. Un segnale stradale è stato divelto e lanciato verso le transenne.



Il gruppo si è poi diretto in Piazza Carlina dove nuove tensioni si sono verificate davanti alla Caserma dei Carabinieri con lancio di lacrimogeni.

Il sindaco Lo Russo: "Intollerabile"

“Quanto accaduto è intollerabile - ha commentato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo - la violenza è da condannare, sempre, e non ha nulla a che vedere con il diritto di manifestare pacificamente. Confidiamo che venga fatta chiarezza sulla terribile morte del giovane Ramy. Piena solidarietà e vicinanza vanno al personale delle forze dell’ordine coinvolte negli scontri”.

Chiorino: "Chi assalta è un criminale"

“Chi assalta un commissariato di polizia o attacca un carabiniere è un criminale - ha dichiarato a caldo Elena Chiorino , vicepresidente della Regione Piemonte - non ci sono altri termini per definire chiunque si renda protagonista di violenza nei confronti degli uomini e delle donne delle forze dell’ordine.



"Le istituzioni - continua - e la politica si schierino compatte e senza alcuna esitazione dalla parte di chi indossa una divisa. A loro, sempre più bersagli di odio e rabbia, va la mia gratitudine per il lavoro svolto e solidarietà per questi ignobili attacchi. Sono e sarò sempre, senza se e senza ma, dalla parte delle forze dell’ordine”.

Gli altri commenti della politica

“Condanno con forza quanto accaduto in serata a Torino: come prevedibile, la manifestazione per la morte di Ramy Elgaml è degenerata in guerriglia, con tanto di assalto al commissariato di Polizia di Porta Palatina. E’ bene essere chiari e netti, sia con i manifestanti violenti che con certa politica: impediremo qualsiasi disegno di delegittimazione della Forze dell’Ordine. Queste, infatti, sono e rimangono baluardo di libertà e democrazia, tassello imprescindibile dello Stato e riferimento per i cittadini onesti. Chi pensa, magari per tornaconto elettorale o per semplice anti-melonismo, di deteriorare e denigrare l’immagine delle donne e degli uomini in divisa, non solo soffia sui tizzoni dell’odio ma alimenta quella avversione sociale verso regole, leggi e civile convivenza da parte di chi fatica a muoversi nel perimetro della legalità. Si tratta di una tendenza che, a maggior ragione quando riguarda gli immigrati, complica e a volte preclude il processo di integrazione, di inserimento o reinserimento sociale” afferma Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia.

“Altro che una manifestazione di solidarietà per Ramy. Di nuovo ieri sera a Torino i collettivi studenteschi e i centri sociali hanno trasformato un corteo in un’occasione di scontro con le forze dell’ordine. Assalti ai commissariati, lanci di petardi e di uova e cori violenti contro la polizia, i carabinieri e gli esponenti del governo l’hanno fatta da padrone nell’ennesimo evento di cui i cittadini torinesi avrebbero volentieri fatto a meno. Mi domando se per il sindaco Lo Russo e per la sinistra, che come sempre pensano di cavarsela con qualche parola di solidarietà alle forze dell’ordine, sia tutto normale. Se oggi la città di Torino è diventata il teatro perfetto per le violenze degli antagonisti, purtroppo è anche grazie a loro" così Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte.