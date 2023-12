Non solo Pecco Bagnaia, Chivasso fa il tifo anche per Sophia e Nikita, finalisti a Ballando con le Stelle

Inizio di puntata decisivo sabato prossimo, 16 dicembre, in prime time su Rai Uno, per Sophia Berto e Nikita Perotti, la coppia chivassese finalista a “Ballando con te”, la striscia che apre la nota trasmissione di Milly Carlucci. I ballerini dell’associazione Dance Abc Dance di Chivasso affronteranno altre 3 squadre e già i propri supporter sono mobilitati per la gara che si vincerà a colpi di like sulle pagine facebook, instagram e X di Ballando con le Stelle, cliccando la propria reaction sull’immagine di Sophia e Nikita, a partire dalle ore 19,30 circa.