Barbascura, Alessia Piperno, Luca Mercalli: gli ospiti della settimana al Circolo dei lettori

La nuova stagione del Circolo dei lettori si apre con incontri tra gli altri con Clara Sánchez, Nadeesha Uyangoda, Alessia Piperno, Luca Mercalli, Giovanni Bianconi, Irina Potinga. In programma poi La presentazione del podcast Audible Original con Barbascura X e La società dei profeti con Lorenzo Baravalle.

Il programma della settimana al Circolo, giorno per giorno

martedì 16 settembre h 18

Clara Sánchez

La casa che attende la notte

con Livio Partiti

Alicia, giovane studentessa a Madrid, ogni pomeriggio è guidata dal bambino a cui fa da tata davanti a un grande palazzo. Rafael la spinge a entrare nel civico 39, dove un ragazzino, Hugo, è scomparso misteriosamente. Alicia decide di seguire il suo istinto e indagare oltre le apparenze. La storia esplora legami nascosti tra sconosciuti, guidati da intuito e destino, e invita a riflettere sulle connessioni invisibili che uniscono le persone.

martedì 16 settembre h 18.30

Perché abbiamo perso

La mappa del mondo

con Giacomo Mariotto, Valentina Porta e Massimiliano Valerii

Gli analisti e le analisti di “LIMES” presentano il nuovo numero della rivista di geopolitica.

in collaborazione con YouTrend

martedì 16 settembre h 18.30

Lorenzo Pozzo

Alberto Poma

Escursioni sulle Alpi Biellesi

A volte serve uno sguardo nuovo per scoprire la bellezza nascosta del quotidiano. Il Biellese è un territorio ricco di storia, natura e panorami. La guida, nata per offrire una visione autentica e profonda a esperti o curiosi, unisce lo sguardo del visitatore e del locale per valorizzarne ogni aspetto.

in collaborazione con Fondazione Biellezza

martedì 16 settembre h 21

La società dei profeti

Storia di chi costruì la bomba, di chi la rubò e di chi la rifiutò

con Lorenzo Baravalle

Enrico Fermi, l’uomo che costruì l’atomica. O forse Edoardo Amaldi, l’amico che ha salvato la scienza in Europa. Oppure Klaus Fuchs, «la spia più pericolosa della storia». L’autore del libro Mondadori racconta una di queste tre storie in un monologo - a scelta del pubblico - che parte dalla storia dell’atomica, ma parla al nostro presente.

mercoledì 17 settembre h 18

Storie di resilienza

Donne e bambini in tempi di guerra

con Bruno Maida, Marcella Filippa ed Elena Testa

Un incontro per esplorare la difesa dei diritti umani, le lotte alla violenza di genere e le tante storie in cui le vittime sono i più piccoli in contesti segnati da conflitti e discriminazioni.

a cura di Distretto Cinema con Fondazione Vera Nocentini

mercoledì 17 settembre h 18

Giovanni Bianconi

Una come noi

con Giuseppe Culicchia

Il 28 gennaio 1983 Germana Stefanini, vigilatrice penitenziaria di Rebibbia è sequestrata e uccisa dall’organizzazione terroristica “Potere proletario armata” a seguito di un processo farsa inscenato da un tribunale rivoluzionario. Il suo corpo viene rinvenuto la sera stessa in una Fiat 131. Pagine serrate ripercorrono questa drammatica vicenda.

mercoledì 17 settembre h 18

Massimiliano Giorgio Fabris

Macchia

Quando e dove sono nati i primi tatuaggi? Perché per molto tempo le persone tatuate sono state viste negativamente? Un viaggio affascinante lungo l’antica e tortuosa via dell’inchiostro tramite le testimonianze di chi, per lavoro e per passione, vi vive immerso.

a cura di Denise Paradiso/Mondo Japan

mercoledì 17 settembre h 18.30

Storie brutte sulla scienza, ma peggio

Presentazione del podcast Audible Original

con Barbascura X

Fulmini, rane e Frankenstein. Scimpanzé che fanno la guerra. Bombe atomiche e fisici che rivoluzionano il mondo mentre suonano bonghi. La scienza può essere questo e molto di più, come insegna il più dissacrante tra i divulgatori scientifici del web, Barbascura X, con Storie brutte sulla scienza, ma peggio, il podcast Audible Original.

Seguito di Storie brutte sulla scienza, anche qui Barbascura X guida un viaggio tra scienziati eccentrici e aneddoti esilaranti, spesso poco noti, su errori macroscopici e intuizioni geniali, con il suo inconfondibile stile pop, ironico, giocoso e provocatorio che costituisce la cifra distintiva di tutte le sue apparizioni in video, dal vivo e nei podcast.

mercoledì 17 settembre h 21

Alessandro Perissinotto

Piero d’Ettorre

L’inganno di Magritte

La vita in carcere non è mai facile, ma se sei donna, dividi la cella con tua figlia di cinque anni e sul verdetto c’è scritto “fine pena mai”, la prigione diventa l’immagine stessa dell’inferno. Ed è per sottrarre lei e sua figlia che Giacomo Meroni accetta di difendere in appello Nina Shakirova, accusata di aver ucciso il ricco consorte.

giovedì 18 settembre h 18.30

Nadeesha Uyangoda

Acqua sporca

con Anna Nadotti

Tre sorelle, una figlia e un vuoto geografico che sradica e frammenta: tra l'Italia e lo Sri Lanka, tra il presente e il passato. Dopo trent'anni, Neela ha deciso di tornare in Sri Lanka e la sua scelta genera maree che si ritirano dalle coste della sua famiglia, scoprendo passati scolpiti nelle loro menti e spiriti ancestrali imprigionati nei loro corpi.

giovedì 18 settembre h 21

Alessia Piperno

Un viaggio fuori e dentro di me

A tredici anni, con una valigia più grande di lei e un inglese inesistente, l’autrice si è ritrovata sola in un college estivo in Irlanda. Da allora, il viaggio è diventato il filo conduttore della sua vita. Qui ripercorre i tre che più di tutti l’hanno trasformata nel profondo: isole Samoa, Amazzonia, Indonesia.

venerdì 19 settembre h 21

Graziano Melano

La mia festa dentro la testa

con Caterina Arcangelo e Roberto Canavei

letture di Alessia Donadio

Avere il teatro nelle vene, nel cuore e soprattutto nelle gambe lunghissime: fin da ragazzo l’autore ha portato in giro il suo amore e la sua passione partendo da Torino e dai comuni del Piemonte per poi arrivare in tutto il mondo.

a cura di Cooperativa Letteraria

sabato 20 settembre h 18

Irina Potinga

L’arte di mettere in ordine la vita

Quali sono gli ostacoli alla realizzazione della vita ideale? Uno è non mettere a fuoco desideri e obiettivi. O dimenticarli in un cassetto. Pagina dopo pagina un percorso per mettere ordine nella propria vita, una guida di pratiche semplici ma profonde: calmare la mente, fare spazio dentro e fuori.



sabato 20 settembre h 10

Colazioni sfogliate

Notizie e tendenze dal mondo gastronomico

con Mariachiara Montera e Anna Marlena Buscemi

Una colazione per scoprire cosa succede nel mondo del cibo, per orientarsi tra notizie, classifiche e gossip gastronomici.

in collaborazione con Alberto Marchetti

sabato 20 settembre h 18.30 | Castelletto, via Torino 28, San Mauro Torinese

Luca Mercalli

Breve storia del clima in Italia

Dai fatti leggendari dell’antichità – come il passaggio di Annibale sulle Alpi innevate e le piene del Tevere nella Roma imperiale – alle cronache dei diluvi altomedievali; dai primi strumenti meteorologici inventati nel cuore della Piccola età glaciale agli eventi climatici che hanno segnato il Novecento: ecco il clima del Belpaese.