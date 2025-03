Gianluca Alunni vince il Leone d'Oro: un altro riconoscimento per la medicina torinese

Un altro prestigioso riconoscimento internazionale arriva per Torino. Gianluca Alunni, responsabile della Struttura Semplice di Coordinamento Ecocardiografia Avanzata Cardiovascolare presso la Città della Salute e della Scienza di Torino (ospedale Molinette), ha ricevuto il Leone d’Oro al Merito, uno dei premi più ambiti a livello mondiale. Un onore che celebra l’eccellenza, non solo in campo medico, ma anche culturale, economico e sociale.



Un premio, assegnato nell’ambito del Gran Premio Internazionale di Venezia, che mette in luce il contributo straordinario che Alunni ha dato alla medicina e alla comunità scientifica.