 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 17 settembre 2025, 14:02

Cna Piemonte, Circosta e Brancato eletti Presidenti Nazionali dei Meccatronici e Carrozzieri

Due professionisti che, partendo dalle officine e carrozzerie piemontesi, porteranno a livello nazionale la voce delle imprese artigiane

Cna Piemonte, Circosta e Brancato eletti Presidenti Nazionali dei Meccatronici e Carrozzieri

Lunedì scorso, a Roma, due elezioni di grande prestigio per CNA Piemonte e per i territori: Francesco Circosta è il nuovo Presidente CNA Nazionale dei Meccatronici, Salvatore Brancato è il nuovo Presidente CNA Nazionale dei Carrozzieri.

Due professionisti che, partendo dalle officine e carrozzerie piemontesi, porteranno a livello nazionale la voce delle imprese artigiane su temi chiave come transizione tecnologica, sostenibilità, sicurezza e tutela del lavoro. Un riconoscimento importante per il valore delle nostre imprese locali, che diventano protagoniste delle scelte strategiche CNA in tutta Italia.


 

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium