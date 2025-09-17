Cna Piemonte, Circosta e Brancato eletti Presidenti Nazionali dei Meccatronici e Carrozzieri

Lunedì scorso, a Roma, due elezioni di grande prestigio per CNA Piemonte e per i territori: Francesco Circosta è il nuovo Presidente CNA Nazionale dei Meccatronici, Salvatore Brancato è il nuovo Presidente CNA Nazionale dei Carrozzieri.

Due professionisti che, partendo dalle officine e carrozzerie piemontesi, porteranno a livello nazionale la voce delle imprese artigiane su temi chiave come transizione tecnologica, sostenibilità, sicurezza e tutela del lavoro. Un riconoscimento importante per il valore delle nostre imprese locali, che diventano protagoniste delle scelte strategiche CNA in tutta Italia.



