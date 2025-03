Piazza Bengasi, a maggio al via i lavori del parcheggio sotterraneo

Prenderanno il via a maggio i lavori di realizzazione del multipiano in piazza Bengasi, che a metà del 2026 permetteranno al mercato di tornare nella sua sede storica dopo oltre 12 anni di attesa. Il parcheggio sotterraneo avrà due piani interrati, con 605 posti auto in parte da destinare agli abbonati alla metropolitana, in parte alla sosta a rotazione: verranno installate anche una decina di colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici.

Ingressi e uscite

Previsti due ingressi ed altrettante uscite per i mezzi. Verranno realizzate poi tre blocchi scala per gli accessi dei pedoni, oltre agli ascensori. Verrà poi creato anche un collegamento pedonale che consentirà, a chi avrà parcheggiato il proprio veicolo all’interno della struttura, di accedere direttamente alla fermata della metropolitana.

"A fine maggio - ha spiegato l'assessore alla Mobilità, Chiara Foglietta - partiranno i lavori, che dureranno due anni: si sta accelerando perché sia pronto prima il plateatico del mercato poi il resto del parcheggio".

Festa di via il 6 aprile

Prima dell'inizio del cantiere, il 6 aprile, si svolgerà l'ultima festa di via in piazza Bengasi. L'evento poi durante gli interventi, come ha spiegato il presidente della 8 Massimiliano Miano, si sposterà su "corso Maroncelli, dove occuperà gli spazi con attività più lecite" rispetto allo spaccio.

Il mercato

Dopo 12 anni di attesa i torinesi potranno tornare a passeggiare tra i banchi di piazza Bengasi per la primavera/estate 2026. Al di sopra del parcheggio la piazza sarà interamente riqualificata e tornerà ad accogliere i banchi del mercato attualmente riposizionati lungo via Onorato Vigliani.

In totale sono previsti 172 posti mercatali (31 banchi alimentari, 14 banchi battitori, 79 banchi extra-alimentari, 2 banchi fiori, 36 banchi ortofrutticoli, 2 banchi ittici, 8 banchi produttori), la maggior parte dei quali con una superficie di 30 metri quadrati.

La pavimentazione

Intorno all'ex Dazio verrà messa una pavimentazione in pietra di Luserna. Una in asfalto rosso colorato in pasta, invece, traccerà l’ideale asse della vecchia via Nizza attraversando la piazza da nord a sud.

"A metà 2026 - ha chiosato l'assessore al Commercio, Paolo Chiavarino - già potranno essere trasferiti gli ambulanti, dando un bel servizio ad un'area territoriale che serve anche Moncalieri". "Per noi - ha aggiunto il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano - questo è un ulteriore tassello, che va a riqualificare uno dei quartieri diventato tra i più importanti della città".