“Professioni in piazza”: piazza Castello ospita la prima edizione dedicata al futuro della sanità

Domani, sabato 20 settembre, si svolgerà la prima Edizione di “Professioni in piazza", evento dedicato al futuro della sanità e del welfare in Piemonte e Valle D’Aosta.

Piazza Castello diventa il cuore pulsante di un'importante giornata di confronto e approfondimento, promossa dall'Ordine delle Professioni Sanitarie di Torino, Aosta, Alessandria e Asti, presieduto dal dottor Giuseppe Smeraldi.

Cosa aspettarsi dalla giornata:

Dalle 9 alle 22, la talk arena ospiterà un ricco programma di interventi e tavole rotonde focalizzati sulla presentazione del percorso di elaborazione del Piano Sanitario e Sociosanitario Regionale del Piemonte.

Saranno trattati temi cruciali, tra cui: il ruolo dei professionisti: Analisi del ruolo che i professionisti sanitari dell’area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione potranno assumere nella costruzione e attuazione del nuovo Piano.

Cittadino al Centro: approfondimento sul ruolo delle amministrazioni locali nel favorire il dialogo tra gli standard sanitari e le politiche di welfare, per implementare profili di salute coerenti con le specificità dei territori.

Ecosistema Sanitario Innovativo: analisi delle principali sfide che il sistema sanitario (pubblico e privato) deve affrontare per offrire prestazioni innovative in risposta ai cambiamenti demografici, tecnologici e ai nuovi bisogni di salute.