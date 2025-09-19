Ai domicilari per omicidio, scappa con un amico ma viene rintracciata dai carabinieri

Nella giornata di ieri, giovedì 18 settembre, in corso Mortara i Carabinieri della Stazione di Barriera di Milano, su segnalazione dei colleghi di Poirino, hanno fermato una coppia che si era allontanata volontariamente da una struttura sanitaria di Pralormo.

Donna ai domiciliari per omicidio

I due sono risultati entrambi ospiti della suddetta struttura residenziale, ed in particolare, la donna, sottoposta al regime della detenzione domiciliare per omicidio, con fine pena nel 2029, al termine degli accertamenti, è stata riaccompagnata presso la struttura di Poirino e denunciata in stato di libertà per il reato di “evasione”.