Artissima, Atp e grandi eventi. Cirio: “Abbiamo tutto esaurito. Il turismo in Piemonte funziona"

Ottant’anni di Confcommercio celebrati a pochi giorni dall’inaugurazione delle Nitto Atp Finals 2025, per la quinta volta sotto la Mole. L’evento tennistico più importante dell’anno è un traino per il commercio e arriva dopo la vittoria di Sinner nella finale di Parigi di ieri che lo ha riportato in testa alla classifica del ranking.



"Le Atp FInals non potevano nascere sotto una stella migliore - ha commentato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - avere di nuovo il nostro Jannick Sinner numero 1 al mondo è un elemento che ci fa gioire, dall’altra ci responsabilizza ancora di più rispetto a questo evento.”

Cirio ha poi sottolineato il risvolto economico dato dai grandi eventi che si organizzano in Piemonte.

Tutto esaurito a Torino e cintura

"Abbiamo il tutto esaurito non solo a Torino, ma in tutta la cintura torinese - ha detto - abbiamo chiuso un’edizione di Artissima da record con il più alto numeri di partecipanti negli ultimi dieci anni”.

Il presidente della Regione Piemonte ha poi ricordato i prossimi eventi in programma: con la partita tra Italia e Sudafrica di rugby all’Allianz Arena, passando per la Frecciarossa Final Eight di basket, ai campionati Elite di boxe fino alla Coppa del mondo di sci.

Tutti eventi traino per il turismo che, come ha ribadito il presidente della Regione “sta funzionando bene”, rappresentando il 10% del Pil regionale, “In Sardegna, per esempio, rappresenta l’8%”.



Il sostegno al commercio

In quest’ottica diventa fondamentale il sostegno al commercio.

"Abbiamo rifinanziato i distretti urbani del commercio proprio per non lasciare da solo nessuno - ha proseguito Cirio - accompagnandoli in un percorso di un commercio che sta cambiando. Così come abbiamo fatto superando l’ostacolo della grande distribuzione, con meccanismi urbanistici adeguati."

Poi ha ricordato gli interventi fatti per i territori colpiti per inadempienze pubbliche.

"Sul Tenda e anche nel torinese siamo intervenuti con ristori a chi ha avuto perdite legate alle lungaggini della pubblica amministrazione. Lo abbiamo fatto perché lo abbiamo trovato giusto."

Sicurezza e negozi

E sul tema sicurezza Cirio sostiene l’importanza del sostegno al commercio: “In una piazza piena di negozi c’è meno possibilità che si insedi la criminalità. Dobbiamo rispondere con rigore e sostenendo le forze dell’ordine e dall’altra sostenendo economicamente chi vuole aprire un bar o una qualsiasi attività."