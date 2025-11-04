Avevano sfondato la vetrina con un'auto, portando via vestiti per 20mila euro: quattro persone arrestate [VIDEO]

Avevano sfondato la vetrina di un negozio di via Andrea Doria con un'auto, riuscendo a portare via un bottino da oltre ventimila euro per poi darsi alla fuga. Erano stati infatti 72 i capi d'abbigliamento che erano stati rubati, ma le gesta dei malviventi non erano passate inosservate alle telecamere di sicurezza che, anzi, avevano ripreso tutto nei minimi particolari.









Da quelle immagini sono scattate le indagini dei carabinieri del Nucleo Operativo Torino San Carlo, che sono riusciti a ricostruire il tragitto degli autori del reato anche grazie alle telecamere dei negozi vicini a quello preso di mira dai ladri. Il territorio preso in considerazione nelle settimane successive (compreso tra Torino e Biellla) e la raccoltao di diverse testimonianze, ha così portato a individuare i presunti autori del colpo. Si tratta di quattro persone, tutte di origine nordafricana e di età compresa tra i 27 e i 34 anni: ora si trovano in carcere con l'accusa di “furto aggravato in concorso”.