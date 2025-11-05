Jackpots e incassi record a ottobre al casinò di Sanremo

Ottobre 2025 rimarrà un mese da ricordare per il turista lombardo che ha centrato il super Jackpot alla slot Aristocrat nella sala fumatori. Giocando diverse partite ha visto comparire la terna vincente che gli ha consegnato € 57.735. Ha espresso la sua allegria ed ha festeggiato con un calice di bollicine con la moglie e i presenti. Stesso rituale per una gentile signora ligure che si è vista consegnare € 28.782 sbaragliando con pochi euro il super Jackpot in serie.

Bollicine anche ai tavoli dell’Hold’em Poker, dove due scale reali una di fiori e una di cuori hanno valso a due giocatori rispettivamente € 55.000 e € 29.000. Uno dei fortunati pokeristi ligure ha affermato di aver scelto spesso la Riviera per i suoi periodi di ferie per la possibilità di trascorrere qualche ora al tavolo del suo gioco preferito, partecipando anche ai tornei organizzati a cadenza settimanale.

Il Montepremi complessivo ai tavoli dell’hold’em Poker ha superato € 84.000 mentre le slot machines hanno erogato nel mese di ottobre super premi per un “bottino finale” di € 1.145.991.

Dall’inizio dell’anno sono stati consegnati alle slot machines premi del valore superiore a € 5.000 per complessivi € 11,5 milioni.

Ottimo l’afflusso di persone nelle sale visitate a ottobre da 14.500 clienti che hanno aumentato le presenze annuali a 195.700 unità.

Un flusso di visitatori che si sono riversati nelle diversificate proposte di intrattenimento. Buona la partecipazione ai tornei inseriti nel Texas Poker Series terminati in bellezza con il Poker Cup Silver edition. Molti players si sono già iscritti al World Series di Poker (WSOP) organizzato dal 21 novembre al 1° dicembre, un’altra bella pagina di grande Poker.

Il mese di ottobre è stato costellato da numerose cene di gala organizzate nell’ambito delle manifestazioni sportive che hanno avuto un respiro internazionale e hanno coinvolto centinaia di presenze. Tra queste i gala legati al Sanremo Rally, allo Yacht Club e alla Riviera Electric Challenge 2025.

Sono state, inoltre, molto apprezzate la “Serata Spagnola” tenutasi il 4 ottobre in collaborazione con chef Fabiano Biamonti al Roof Garden, un mixer di musica e sapori mediterranei e quella dedicata a Libereso Guglielmi, a cui ha partecipato lo chef Claudio Di Dio con i suoi piatti a base di fiori eduli. Questa sera sabato 1° novembre, Ponte di Ognissanti, si terrà la cena di gala allietata dalla forte personalità artistica di Matteo Ghione, che offrirà al pubblico un viaggio tra musica, charme ed emozione.

Il Teatro dell’Opera ha accolto nel mese di ottobre quasi un evento al giorno: dai concerti dell’Orchestra Sinfonica a quelli dedicati al Blue e al Jazz. È stato festeggiato l’80esimo anniversario della Confartigianato Imperia, alla presenza del Ministro Paolo Zangrillo; si sono, quindi, tenute le Giornate della Consapevolezza e l’importante convegno sul nuovo codice degli appalti. I martedì letterari hanno ospitato Domenico Quirico, l’On riccardo Nencini, Michele Rossi, il prof. Francesco De Nicola, Claudio Clemente ed il prof. Aldo Mola. Ieri sera teatro gremito per l’inaugurazione della stagione teatrale con Ezio Greggio che ha proposto “Una vita sullo schermo.”

È stata organizzata la mostra “Omaggio a Eugenio Ferret” e “Omaggio ai Cento Anni della silloge Ossi di Seppia di Eugenio Montale” in collaborazione con il Gabinetto di Lettura tecnico scientifico del Vieusseux.

“Ogni giorno il Casinò offre un ‘occasione di intrattenimento, di svago o di accrescimento culturale. La bellezza architettonica e l’eleganza degli interni accrescono la sua capacità di accoglienza. Molti visitatori si fermano anche solo per un momento conviviale mentre le sale, il Teatro e il Roof Garden sanno offrire diversificate motivazioni di svago, tra queste anche l’ebbrezza di centrare una scala reale o un ricco jackpot. Considerando come il nostro Casinò dispensi tanti eventi fortunati per i suoi visitatori, ricordiamo che il gioco è divertimento, divertimento da attuale in modo responsabile.” Affermano i componenti del Consiglio di Amministrazione del Casinò di Sanremo.

A coronare il mese di ottobre gli incassi:

Gli introiti mensili totali sono stati € 4,8 milioni di cui € 1,15 milioni ai Giochi Tradizionali e € 3,6 milioni alle slot machines, incassi che hanno portato il risultato annuale 2025 a quota € 48,65 milioni.