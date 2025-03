Tenta un furto e poi aggredisce un agente, arrestato

Nella notte tra il 1° e il 2 marzo 2025, un giovane di circa vent'anni, in evidente stato di ebbrezza, è stato arrestato a Ivrea dopo aver tentato di commettere un furto e aggredito un poliziotto. L'incidente è avvenuto nei pressi del Ristoro dei Valletti, situato in via Siccardi.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo ha prima danneggiato una delle vetrine del locale con l'intento di entrare, probabilmente per rubare. Tuttavia, non è riuscito a portare a termine il furto, forse a causa dell'impossibilità di entrare nell'edificio. A quel punto, l'intervento tempestivo di un poliziotto del commissariato di Ivrea ha impedito ulteriori danni. L'agente, che aveva appena concluso il suo turno di lavoro, è stato aggredito dal giovane con un coccio di bottiglia, cercando di colpirlo.

Fortunatamente, il poliziotto è riuscito a evitare l'attacco, schivando il colpo e chiedendo immediatamente rinforzi. Gli agenti intervenuti sul posto hanno arrestato il giovane, che è stato portato in custodia. Il ragazzo è ora accusato di tentato furto e aggressione a pubblico ufficiale.