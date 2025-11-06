Tennis e Cinema: un incontro e una proiezione in occasione delle Atp Finals

Tempo di Nitto Atp Finals anche al Museo Nazionale del Cinema e alla Cineteca Milano che propongono due appuntamenti dedicati al legame tra tennis e cinema.

Mercoledì 12 novembre, alle ore 11 a Casa Tennis si terrà la presentazione dello "Spettacolo del tennis – Match epici" raccontati da un critico di cinema di Serge Daney, uno dei più influenti critici e teorici del cinema del secondo Novecento. L’incontro prevede un dialogo tra Silvia Pareti (segretario generale di Cineteca Milano) e Ubaldo Scanagatta (giornalista sportivo e cronista del tennis) sul valore degli scritti tennistici del grande critico francese, seguito da un quiz sul connubio tra cinema e tennis con premi per i vincitori e la proiezione di immagini a tema tennis.

La giornata proseguirà alle ore 14.30 al Cinema Massimo con la proiezione del documentario "John McEnroe – L’impero della perfezione" (L’empire de la perfection, Francia 2018) di Julien Faraut, introdotta dalla giornalista Lorena Antonioni. Il film, ispirato alla celebre frase di Jean-Luc Godard "Il cinema mente, lo sport mai", utilizza straordinarie immagini d’archivio del Roland Garros 1984 per raccontare la tensione verso la perfezione atletica e artistica di McEnroe, protagonista assoluto del tennis e autentico interprete della visione di Daney, per il quale ogni match è un racconto e ogni torneo una saga.

In occasione delle Nitto Atp Finals inoltre il Museo Nazionale del Cinema sarà straordinariamente aperto martedì 11 novembre con orario 900-19 (la biglietteria chiude un’ora prima).