Dal prossimo autunno il tram torna in collina. E Falchera avrà un nuovo capolinea

Entro ottobre del 2025 il tram della linea 3 del Gtt tornerà a fare capolinea in piazza Hermada, percorrendo corso Gabetti. Lo ha assicurato l'assessore ai Trasporti di Palazzo Civico, Chiara Foglietta, rispondendo a ben due interpellanze, da parte del consigliere di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, e della consigliera di Fi, Federica Scanderebech.

E non finisce qui: allo studio c'è anche il tanto atteso progetto dell'attraversamento pedonale di corso Gabetti, che nell'intenzioni dell'amministrazione collegherà le Circoscrizioni 7 e 8.

Sono in corso le operazioni propedeutiche a riportare il tram in zona Madonna del Pilone. Oggi il capolinea si attesta in corso Tortona, per poi percorrere corso Belgio e riprendere il suo percorso naturale su corso Regina Margherita. Il progetto prevede il passaggio sul ponte Regina, corso Gabetti e infine piazza Hermada. Rispondendo così a un appello lanciato dai residenti dei due quartieri. I primi lavori, però, non interesseranno subìto il quartiere Madonna del Pilone ma Falchera.

[Il vecchio capolinea di piazza Hermada]

Prima di corso Gabetti saranno necessari alcuni interventi di riqualificazione del capolinea di via degli Ulivi, a Falchera. Che diventerà identico a quello di strada del Drosso, a Mirafiori Sud. Per permettere ai nuovi tram Hitachi, che non sono bidirezionali, di fare manovra. In questo modo le vetture 6000 (i jumbo tram presenti sulla linea 4) verranno spostate sul tragitto Vallette-Madonna del Pilone.

Il progetto per la realizzazione del nuovo capolinea della linea 4 è stato sottoposto ad approvazione da parte dell'Ansfisa. Attualmente è in corso la gara d'appalto per l'assegnazione dei lavori, con la previsione di completamento dell'impianto entro la prossima estate. E operatività del capolinea in autunno.

[L'attuale capolinea della linea 4]

Novità in arrivo per il noto attraversamento pedonale situato in corso Gabetti, all’altezza di via Moncalvo, che in passato era stato già sollecitato anche dal consigliere della Lega della Circoscrizione 7, Daniele Moiso. "Prevediamo di realizzarlo - ha dichiarato l’assessore - garantendo la sicurezza dei pedoni. A seguito del nuovo decreto, entrato in funzione a dicembre 2024, sarà necessario provvedere alla realizzazione di un nuovo progetto con particolare attenzione alla valutazione dei rischi. Il progetto dovrà essere sottoposto a verifica che ci auguriamo sia positiva".

[L'ex precollinear park di corso Gabetti]

"Finalmente dopo 11 anni il 3 tornerà in corso Gabetti con capolinea in Piazza Hermada - così Firrao -. Purtroppo invece per il passaggio pedonale i tempi saranno ancora lunghi, il progetto è da rifare, approvare e trovare i fondi, tre cose che insieme possono valere molti anni".

“Il ripristino del tram in corso Gabetti è una grande vittoria dei cittadini e dei residenti che dal 2011 ne sollecitavano in tutte le maniere il ripristino - così Scanderebech -. Nel novembre 2023 le cronache riportavano che sarebbero ripartiti i lavori per riportare la linea 3 ML in piazza Hermada (interrotta dal 2011) e che sarebbe stato realizzato un nuovo attraversamento pedonale in corso Gabetti. Se la scorsa settimana ha iniziato a passare una motrice di prova bisogna intervenire urgentemente perché rimangono rifiuti, sacchi di calcinacci, accatastamento di assi di legno, erbacce e alcuni senzatetto che saltuariamente occupano la pensilina Gtt".