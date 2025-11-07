Meteo: dopo un inizio di weekend incerto, tornerà il bel tempo sulla provincia di Torino

Le perturbazioni entrano più a sud nel Mediterraneo, interessando le regioni centro-meridionali. Nelle nostre aree invece le correnti orientali saranno secche e a parte qualche pioggia oggi, porteranno tempo ancora stabile nel fine settimana.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi, venerdì 7 novembre

Il cielo si presenterà in generale coperto su Alpi marittime, molto nuvoloso o nuvoloso su cuneese, torinese e nuvolosità via via meno intensa andando verso nordest. Piogge su valli delle marittime a bassa quota. Miglioramento a partire dalla serata.

Le temperature saranno in calo nelle massime soprattutto nelle aree sudoccidentali, con valori compresi tra 13 e 15 °C.

Venti in generale assenti o deboli variabili anche se in prevalenza dai quadranti orientali.

Da domani, sabato 8 novembre

Nonostante il passaggio di un'altra perturbazione ancora più a sud, il tempo si stabilizzerà nuovamente almeno fino a metà settimana prossima. Le temperature saranno in linea con il periodo, grazie anche all'ingresso di aria più fresca dall'Europa orientale tra oggi e domenica. Poi una temporanea e blanda alta pressione porterà alla formazione di nebbie e in caso di cielo sereno anche a locali brinate nei fondo vavalle e nelle pianure più in basso nelle ore notturne.

