Sicurezza stradale, ecco il nuovo attraversamento pedonale rialzato davanti al Campus

In questi giorni in Lungo Dora Firenze angolo corso Verona, di fronte al Campus Einaudi e al fiume, è stato realizzato un attraversamento pedonale rialzato, che consentirà ai cittadini di attraversare con ancor più sicurezza.

L'attraversamento in questione è colorato di bianco e rosso. Dunque molto ben visibile, soprattutto alle auto che transitano in quel punto. Una risposta alle richieste dei residenti del quartiere Borgo Rossini, che permetterà ai molti studenti che raggiungono l'università di muoversi a piedi in totale tranquillità. Oltre che ai cittadini di andare a prendere l'autobus alla fermata.

Una richiesta che era in odore di realizzazione da 3-4 anni. "Si tratta di strisce pedonali che sono state rialzate - spiega il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri -. Così ora l'attraversamento risulta in perfetta connessione con la fermata del Gtt e con la pista ciclabile". Quello all'altezza di corso Verona è il quarto attraversamento pedonale rialzato realizzato negli ultimi tre anni sul territorio dopo i tre di corso Casale.