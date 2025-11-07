 / Attualità

Attualità | 07 novembre 2025, 12:25

Truffe e corretta circolazione stradale: il 12 novembre a Grugliasco un incontro rivolto agli anziani

Organizzato presso il salone parrocchiale della chiesa di San Francesco con Polizia locale e Asl To3

Immagine d'archivio

La Polizia Locale di Grugliasco, in collaborazione con l'Asl To 3, organizza per mercoledì 12 novembre dalle 15 alle 17 presso il salone parrocchiale della chiesa di San Francesco, in via Giotto 32, un incontro rivolto agli anziani per parlare di due argomenti di estrema attualità: le truffe, che sempre più vengono tentate in particolare nei loro confronti, e le dinamiche della guida dopo i 65 anni.

All'incontro parteciperanno il Comandante della Polizia Locale Massimo Penz, il Commissario di Polizia Locale Daniela Gallino e Lorenzo Mina, referente dell'Asl To 3, che si addentrerà nelle dinamiche della guida dopo i 65 anni con riferimento anche agli aspetti sanitari.

L'ingresso è libero e aperto a tutti.

