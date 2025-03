Dossi rotti e abbandonati dove capita: "Qui la sicurezza è totalmente assente"

Dossi in plastica sparsi tra le aiuole e le strade, ormai rotti, a pezzi e facili da schivare. Un vero e proprio problema per la sicurezza stradale, visto che questi dissuasori di velocità, nati per rallentare il traffico, non svolgono più la loro funzione.

Il caso del 36

Un giro per la città evidenzia la gravità del problema. In particolare in via Malta, all'altezza del civico 36, la maggior parte dei dossi in plastica è danneggiata e incompleta. Impossibile obbligare gli automobilisti a rallentare prima degli attraversamenti pedonali.

Del caso se ne è occupata la consigliera della Lega della Circoscrizione 3, Anna Vadalà, autore di un'interpellanza discussa nell'ultimo Consiglio. "Quel che resta è un unico dissuasore, disintegrato e pressoché piatto, poco dopo l’incrocio con Via Tolmino - spiega Vadalà -, dal momento che il secondo, a pezzi, è riposto ai piedi di un’aiuola insistente sulla via stessa. Ci chiediamo, a questo punto, con quali tempistiche si verificherà la sostituzione".

A chi la gestione?

Una via da tempo al centro delle polemiche: per la dubbia gestione del tratto di strada da sempre dibattuto tra l’afferenza a via privata o pubblica, con conseguenti problematiche legate all’illuminazione della stessa. Per non parlare della potatura degli alberi e della pulizia del manto stradale e dei marciapiedi. "Gli interni del civico 36 - conclude la consigliera -, rientrano sotto la giurisdizione comunale o sono a tutti gli effetti privati, meritevoli pertanto di una chiusura della via al pubblico passaggio automobilistico?".