A Cavour va in scena ‘The Mood’, l’omaggio swing a Dario Brussino

Uno spettacolo che a lui sarebbe piaciuto perché ispirato alla vita dell’autore di uno degli standard jazz più noti e in grado di ricreare le atmosfere delle sale da ballo degli anni Trenta e l’energia delle big band. E soprattutto perché ad interpretarlo ci saranno alcuni dei suoi amici e colleghi con cui ha suonato per tanti anni a Bibiana, Cavour e Luserna San Giovanni.

È dedicato al trombettista e maestro Dario Brussino, scomparso lo scorso anno, lo spettacolo musicale e teatrale in programma stasera, domenica 9 novembre, alle 21 al Teatro Tenda della rassegna Tuttomele di Cavour.

‘The Mood’, ispirato alla vita di Glenn Miller, trombonista, compositore e direttore d’orchestra, sarà interpretato da una trentina di musicisti, ballerini e attori che accompagneranno il pubblico nell’atmosfera dell’epoca d’oro dello swing, tra gli anni Trenta e Quaranta.

Lo spettacolo è organizzato da OrchestAperta che ha voluto dedicarlo a Brussino: “Molti di noi hanno suonato con lui in Bandamania prima a Bibiana, poi a Cavour e Luserna San Giovanni. Per tanti, Dario era anche un amico” ricorda Dario Paone che dirigerà i musicisti.