Brunori Sas live nei teatri: il concerto a Torino all'Auditorium Lingotto

Dopo un anno ricco di musica, riconoscimenti e nuove avventure, e mentre si prepara ai sempre più imminenti appuntamenti live in Europa, Brunori Sas guarda al 2026 annunciando oggi la tournée teatrale "TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI".

Dario Brunori torna a uno dei luoghi che più gli appartengono -il teatro- con uno show completamente nuovo (prodotto da Vivo Concerti) che fonde in un unico racconto musica, parole e narrazione. Un viaggio a tutto tondo dentro il suo universo poetico e umano, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi, sempre nel segno della sua inconfondibile ironia e sensibilità d’autore.

L'appuntamento a Torino è per il prossimo autunno: giovedì 15 ottobre 2026 sarà in concerto all'Auditorium del Lingotto.