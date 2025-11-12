“Spazi urbani in divenire”, i sogni dei cittadini diventano progetti per la Torino di domani

Nel corso della Festa della Partecipazione 2025, la Circoscrizione 3 ha inaugurato la mostra “Spazi urbani in divenire: idee e sogni della cittadinanza attiva”, un percorso espositivo che racconta la Torino che cambia attraverso gli occhi di chi la vive ogni giorno.

Allestita nella Sala Consiliare di corso Peschiera 193, la mostra raccoglie progetti, schizzi, elaborati e proposte nati dal confronto tra cittadini, associazioni e gruppi di quartiere che hanno voluto immaginare nuovi modi di vivere gli spazi comuni. Dalle piazze ai giardini, dai cortili condivisi alle aree pedonali, ogni progetto rappresenta un’idea di riqualificazione, trasformazione o valorizzazione urbana, frutto di un dialogo diretto tra comunità e istituzioni.

I sogni dei cittadini diventano progetti concreti

Il cuore dell’esposizione è proprio la partecipazione attiva: le opere in mostra sono nate da laboratori, incontri pubblici e momenti di confronto che hanno dato voce ai desideri e alle idee dei residenti. C’è chi ha proposto nuovi spazi verdi, chi sogna piazze più accessibili, chi vorrebbe panchine, colori e percorsi pedonali più accoglienti.

“Ogni proposta è un piccolo sogno di città - spiegano dalla Circoscrizione 3 -, ma insieme disegnano una visione comune: una Torino più vivibile, inclusiva e condivisa, dove la partecipazione è il vero motore del cambiamento”.

Una mostra da vivere, non solo da guardare

“Spazi urbani in divenire” non è solo un’esposizione, ma un invito a riflettere sul ruolo di ciascuno nella costruzione della città del domani. Chi visita la mostra può lasciare un proprio pensiero o suggerimento, contribuendo a una mappa collettiva di idee che resterà come patrimonio del territorio.

La mostra è visitabile fino a martedì 9 dicembre, su prenotazione, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30. L’ingresso è gratuito.