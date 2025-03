A Moncalieri "Progetti del Cuore" consegna ai volontari Auser un mezzo per trasportare disabili e anziani

Un nuovo mezzo utile per consentire lo spostamento di anziani, disabili o bambini malati. E' quello che è stato consegnato grazie a "Progetti del Cuore" ai volontari dell'Auser di Moncalieri, da anni in prima fila per sostenere le attività solidali e dare un aiuto alle persone in difficoltà.

Consegna al Centro Anziani Leimon

La consegna, avvenuta presso il Centro Anziani Leimon, ha dato in comodato d’uso gratuito un veicolo che sarà un supporto importante per le iniziative di Auser sul territorio. Grazie a collaborazioni con associazioni, aziende ed istituzioni locali, "Progetti del Cuore" sostiene da anni iniziative e progetti di mobilità gratuita per sostenere in particolare anziani e cittadini con difficoltà motorie.

La 'missione' di Progetti del Cuore

Evidente la soddisfazione dell'Amministratore Unico Daniele Ragone: "Da sempre con Progetti del Cuore vogliamo fornire un aiuto concreto alle persone alle prese con una qualche con difficoltà per costruire una società più inclusiva e solidale: è questo l’obiettivo di Progetti del Cuore. Ed è con questo spirito che sosteniamo associazioni come Auser Volontariato Moncalieri, offrendo un supporto tangibile a chi ne ha più bisogno. Insieme, possiamo fare la differenza nella vita di molti".