EBAP Piemonte: Adelio Ferrari è il nuovo Presidente

L’assemblea dell’EBAP (Ente Bilaterale dell’Artigianato Piemontese) ha eletto lo scorso venerdì 7 novembre, Adelio Ferrari come nuovo Presidente e Vittorio De Martino come Vicepresidente dell’Ente.

La nuova presidenza guiderà EBAP per il triennio 2025–2028, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Ente come punto di riferimento per imprese e lavoratori del comparto artigiano piemontese.

Nel suo intervento, Adelio Ferrari ha ringraziato i rappresentanti delle parti sociali per la fiducia accordata e ha sottolineato l’importanza di un lavoro di squadra per affrontare le nuove sfide:

“L’artigianato piemontese è un patrimonio di competenze, creatività e valore economico: il nostro obiettivo sarà quello di rendere l’EBAP sempre più all’altezza delle sfide del presente, mantenendo i valori originari di mutualità, solidarietà e sussidiarietà. E’ ovvio che il mondo sta cambiando profondamente e il nostro impegno per i prossimi tre anni consiste nell’operare i cambiamenti necessari per sostenere le imprese attraverso strumenti innovativi e nuove prestazioni sempre più vicine ai bisogni del territorio”.

Il nuovo Vicepresidente Vittorio De Martino ha evidenziato il valore del lavoro condiviso tra le parti sociali e l’importanza di un approccio concreto ai bisogni dell’Artigianato:

“Siamo consapevoli delle sfide che dovremo affrontare e riguardo allo sviluppo futuro abbiamo identificato tre ulteriori elementi: rafforzamento della governance dell’ente, ruolo sul territorio attraverso progetti condivisi di welfare territoriale e rilancio della contrattazione regionale di categoria.”

L’EBAP coniuga prestazioni rivolte ai lavoratori nel campo sociale ed assistenziale insieme al sostegno allo sviluppo delle micro e piccole imprese. I numeri sono eloquenti: 23mila aziende aderenti, 91mila i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane, 14 mila prestazioni erogate a favore di aziende e lavoratori (contributo a fondo perduto per acquisto macchinari/certificazioni ecc.) a favore delle imprese e per i lavoratori (prestazioni di welfare ossia rimborso per le spese di testi scolatici, mensa scolastica, asilo, mutuo prima casa, acquisto lenti graduate ecc.).