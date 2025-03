Sempione, l'assessore Carretta conferma: "La vecchia piscina sarà abbattuta"

La piscina Sempione ex Rari Nantes di via Toscanini, chiusa dal 2022 per inagibilità, verrà abbattuta. A confermarlo in Sala Rossa oggi pomeriggio, 10 marzo 2025, rispondendo a un'interpellanza del capogruppo di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, è stato l’assessore allo Sport, Mimmo Carretta, spiegando come "la struttura del quartiere Barriera di Milano non sia più recuperabile".

La decisione arriva dopo un lungo periodo di degrado e vandalismi che hanno caratterizzato l’area, spesso occupata da persone senza fissa dimora e tossicodipendenti. Un aggravarsi della situazione maturato anche, e soprattutto, dopo lo sgombero della vicina ex area Gondrand.