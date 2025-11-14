Dopo la ‘Giungla urbana’ a Pinerolo arriva l’‘Isola dei Pirati’

Ci sono un veliero, strutture di arrampicata, una piramide rotante e una teleferica. Questi sono i nuovi giochi principali che verranno posizionati nel parco tra via della Repubblica e via Papa Giovanni XXIII, di fronte all’Istituto Comprensivo Pinerolo 4.

L’area si trasformerà in un percorso ludico immersivo a tema ‘Isola dei Pirati’, dopo la ‘Giungla urbana’ di via Diaz. Le nuove attrezzature sono realizzate con materiali riciclati e la pavimentazione antitrauma in gomma colata darà al parco un aspetto colorato e vivace. Possono essere usate da bimbi dai 3 anni in su, tranne la teleferica dove si parte dai 4, mentre il veliero è accessibile anche a bambini e bambine con disabilità. “Tutti i giochi sono certificati e sicuri per le fasce di età indicate, ma ricordiamo che bambini e bambine devono sempre essere accompagnati da adulti che vigilino sul corretto utilizzo delle attrezzature” precisa l’assessora ai Lavori pubblici Giulia Proietti.

I lavori sono in fase di affidamento, così come quelli del parco giochi di Abbadia Alpina, che ha vinto il bilancio partecipativo 2024. L’obiettivo è aprire la nuova ‘Isola’ entro la prossima estate.