14 novembre 2025

Dopo la ‘Giungla urbana’ a Pinerolo arriva l’‘Isola dei Pirati’

Davanti all’Istituto comprensivo 4, il parco giochi rinasce con un percorso ludico immersivo

Il veliero che attraccherà nel parco giochi

Ci sono un veliero, strutture di arrampicata, una piramide rotante e una teleferica. Questi sono i nuovi giochi principali che verranno posizionati nel parco tra via della Repubblica e via Papa Giovanni XXIII, di fronte all’Istituto Comprensivo Pinerolo 4.

L’area si trasformerà in un percorso ludico immersivo a tema ‘Isola dei Pirati’, dopo la ‘Giungla urbana’ di via Diaz. Le nuove attrezzature sono realizzate con materiali riciclati e la pavimentazione antitrauma in gomma colata darà al parco un aspetto colorato e vivace. Possono essere usate da bimbi dai 3 anni in su, tranne la teleferica dove si parte dai 4, mentre il veliero è accessibile anche a bambini e bambine con disabilità. “Tutti i giochi sono certificati e sicuri per le fasce di età indicate, ma ricordiamo che bambini e bambine devono sempre essere accompagnati da adulti che vigilino sul corretto utilizzo delle attrezzature” precisa l’assessora ai Lavori pubblici Giulia Proietti.

I lavori sono in fase di affidamento, così come quelli del parco giochi di Abbadia Alpina, che ha vinto il bilancio partecipativo 2024. L’obiettivo è aprire la nuova ‘Isola’ entro la prossima estate.

Marco Bertello

