Vinovo, incidente a un passaggio a livello: auto contro le barriere e traffico in tilt

Incidente al passaggio a livello della linea ferroviaria tra Vinovo e Candiolo, questa mattina. Per cause ancora da ricostruire, infatti, un veicolo ha "tallonato", ovvero è andato a colpire una delle barriere che impediscono il transito delle auto quando un convoglio è in arrivo o è passato da poco.



L'incidente ha chiaramente causato disagi alla circolazione e al traffico. Sul posto sono subito intervenuti i tecnici di Rfi per ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza.