La Polizia ferroviaria tra gli studenti con il progetto educativo "Train... to be cool"

Nel mese di ottobre il personale del Compartimento Polfer di Torino, appositamente formato, ha incontrato complessivamente 50 docenti e 600 studenti, dell’Istituto Tecnico Statale “Enzo Ferrari” di Susa.

Durante l’incontro sono stati esposti i contenuti del progetto ‘Train… to be cool’, volto a promuovere tra i giovani la cultura della legalità e della sicurezza in ambito ferroviario. I filmati proposti hanno catturato, fin da subito, l’attenzione dei ragazzi. Lo scopo del progetto è quello di far conoscere ai giovani, fruitori del mezzo ferroviario, i pericoli spesso sottovalutati, presenti nelle stazioni nonché le attività della Polizia Ferroviaria.

I ragazzi, presenti all’evento ed entusiasti dell’argomento trattato, hanno ampiamente interagito con i relatori in merito agli argomenti trattati, formulando, con vivace interesse, numerose domande.

Al termine dell’incontro, inoltre, i predetti hanno compilato i questionari proposti, dai quali si è riscontrato, infatti, l’alto gradimento per la giornata formativa illustrata dal personale di polizia.