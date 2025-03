A Nichelino in arrivo tre nuove casette dell'acqua

Una buona notizia in arrivo per i cittadini di Nichelino. Da tempo delle 7 stazioni di distribuzione dell’acqua liscia e gassata ne erano rimaste funzionanti due, in piazza Aldo Moro e in via Ponchielli angolo via Moncenisio, entrambe gestite da Smat.

Tre nuovi Punti Acqua

Casette usatissime dai nichelinesi se si pensa che ognuna eroga al giorno 1000 litri d'acqua. La buona notizia è che presto arriveranno 3 nuovi Punti Acqua: “In diversi incontri avuti con Smat abbiamo ragionato di reintrodurre alcune casette proprio per il gran uso che ne fanno i nostri concittadini", ha spiegato la vicesindaca Carmen Bonino.

Spesa di 60 mila euro

A fronte di una spesa di 60 mila euro, "verranno installate tre nuove casette dell’acqua nei quartieri Boschetto, Kenendy e Sangone”, è stato l'annuncio.

L’acqua liscia è gratuita mentre quella gassata costa 5 centesimi il litro. Adesso che si avvicina la stagione più calda, sarà un ulteriore motivo di ristoro per i residenti.