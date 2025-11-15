Mari Froes per la prima volta in concerto in Italia: il live all'Hiroshima Mon Amour

Con una voce unica e testi pieni di significato, la cantante e chitarrista Mariana Ferreira “Mari” Froes, l’astro nascente della musica brasiliana, in concerto a Torino, alle 21 di lunedì 17 Novembre a Hiroshima Mon Amour.

Protagonista di un fenomeno globale grazie al singolo “Vantimora”, diventato virale su TikTok e già oltre i 60 milioni di streaming, Mari Froes, fa parte della nuova generazione di musica popolare brasiliana, un genere che fonde stili tradizionali del MPB come samba, baião e bossa con jazz, rock ed electro, integrando tecniche contemporanee e contaminate. Un mix sonoro che esplora i ritmi brasiliani con autenticità e profondità e che cattura il pubblico fin dal primo ascolto grazie anche al personalissimo timbro vocale dell’artista.



Con oltre 1,3 milioni di follower su Instagram, 7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, più di 2 milioni di fan su TikTok e oltre 900.000 iscritti al suo canale YouTube Mari Froes si è affermata come una delle voci più belle del continente americano e ora per la prima volta, porterà la sua musica dal vivo in Italia.