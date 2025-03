Sulle rotaie come un tram, automobilisti indisciplinati in corso San Maurizio

Passano con l’auto, piuttosto che con il furgoncino, sulle rotaie adibite al passaggio del tram. In questo preciso caso della linea 16 del Gtt. Succede in corso San Maurizio, quartiere Vanchiglia, come testimonia la foto scattata dal balcone da un residente, per l’occasione detective.

Un problema che stando alle dichiarazioni degli stessi cittadini si verificherebbe soprattutto di sera. Un tentativo di “aggirare” il traffico, per poi svoltare a sinistra in via Bava e piazza Vittorio. “Ma molto pericoloso, per via del possibile passaggio del tram dal senso opposto” accusa un cittadino.

