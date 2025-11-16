Al Cinema Esedra, al via la rassegna per adulti e bambini "Film tra le righe"

Parte la rassegna dal titolo Film tra le righe che si svolgerà dal 22 novembre fino al 13 dicembre, presso il Cinema Esedra.



Lo schermo si accenderà, ogni sabato mattina alle 10,30, per regalare alle famiglie ed ai bambini di oggi, e di ieri, quattro titoli di animazione e non, tratti o ispirati dalla letteratura per l’infanzia.

Si parte, sabato 22 novembre, con un classico dell’animazione più colta, La città incantata del maestro Hayao Miyazaki, prodotto dell’ormai iconico Studio Ghibli e liberamente ispirato al romanzo Il meraviglioso paese oltre la nebbia di Sachiko Kashiwaba. Il 29 novembre è la volta di un classico della letteratura per ragazzi, Zanna Bianca di Jack London, animato, per il grande schermo, dalla regia di Alexandre Espigares. A seguire, il 6 dicembre, è la volta de Il robot selvaggio, scritto e diretto da Chris Sanders e tratto dall’omonimo romanzo di Peter Brown; storia poetica e divertente che, nella sua semplicità, apre ad alcuni degli interrogativi più urgenti della nostra contemporaneità.

E per finire, il 13 dicembre saluteremo l’avvento del Natale con il sempre verde (in tutti i sensi!) Grinch (titolo del film Il Grinch). Basato sull’omonimo romanzo del Dr. Seuss, diventato ormai un cult natalizio e firmato da un pilastro del cinema americano, Ron Howard, con un indimenticabile e incontenibile Jim Carrey.

L'ingresso alle proiezioni è libero.