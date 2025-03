Via Stradella atto secondo, altri 6 mesi di cantiere per completare la rivoluzione green

Entro l'estate (con tutta probabilità) partiranno i lavori di riqualificazione green dell'ultimo lotto di via Stradella , quello tra via Gramegna e via Cambiano. Si tratta della seconda parte di un progetto partito nel 2024 e che porterà alla riqualificazione resiliente dello spazio pubblico sopra la Torino-Ceres.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è creare un luogo resiliente al cambiamento climatico, per far fronte al fenomeno “isola di calore” che da anni rende il parcheggio asfittico e poco vivibile. Gli interventi sono finanziati con fondi del Pon Metro React Eu 2014-2020. Prevista la rimozione della pavimentazione esistente, la piantumazione di alcuni alberi (in totale in tutta via Stradella saranno 80) con inserimento di arredi sia sostenibili che smart, con pannelli fotovoltaici per la ricarica a induzione degli smartphone. E verranno risistemati i percorsi pedonali e ciclabili.

Inoltre, è prevista la realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque piovane attraverso trincee drenanti e cambi di pendenza, in modo da evitare che le acque fluiscano verso gli edifici esistenti. "Un intervento importate e un grazie all’impegno all’assessora - così il presidente della Circoscrizione 5, Enrico Crescimanno, e il coordinatore all'Urbanistica, Bruno Francavilla -, cambieremo, in meglio, il volto di quell'angolo di via Stradella. Da sempre giudicato poco sicuro".