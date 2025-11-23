 / Cultura e spettacoli

23 novembre 2025

‘Miti, favole e leggende’ al tempio valdese di Pinerolo

(Foto di Cassius Frankson)

Proporrà opere di Debussy, Liszt, Medtner e Szymanowski, in un programma dal titolo ‘Miti, favole e leggende’. La pianista Giulia Contaldo è protagonista del concerto che si terrà oggi, domenica 23 novembre, alle 17, al tempio valdese di via dei Mille a Pinerolo per la rassegna concertistica ‘Musica al Tempio’, promossa dall’associazione Ettore Serafino.

