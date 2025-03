Usha Vance a Bardonecchia, dopo la cerimonia (e le contestazioni) a Torino, visita agli atleti degli Special Olympics [FOTO]

Alta montagna, dopo la cerimonia inaugurale (e la contestazione) a Torino di sabato sera. Usha Vance, moglie del vicepresidente degli Stati Uniti James David Vance, ha fatto visita oggi agli atleti degli Special Olympics impegnati a Bardonecchia.

La signora Vance, accompagnata da Mary Davis, ceo Special Olympics, dalla presidente del Comitato Organizzatore Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, è stata accolta dal vicesindaco di Bardonecchia, Vittorio Montabone. "Siamo molto felici di avere con noi la signora Vance, arrivata oggi in una splendida giornata di sole e neve - ha detto il vicesindaco - Una cornice perfetta per dare il via a questi Giochi Mondiali, dei quali condividiamo pienamente la missione di sport e condivisione". "Bardonecchia ancora una volta con le sue bellissime montagne si presenta in grande stile sulla scena internazionale".

Via, dunque, alle gare a Bardonecchia, sede di gara dello snowboard e della danza sportiva.