La Camera di commercio di Torino si veste d’arancio contro la violenza di genere

Anche la Camera di commercio di Torino aderisce a Orange the World, la campagna globale promossa nel 2008 dalle Nazioni Unite nell’ambito dell’iniziativa UNiTE to End Violence against Women. L’obiettivo è porre fine alla violenza contro donne e ragazze entro il 2030, attraverso azioni concrete di sensibilizzazione e mobilitazione a livello mondiale.

Ogni anno, dal 25 novembre (Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) al 10 dicembre (Giornata dei diritti umani), si svolgono 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere: governi, organizzazioni, imprese e cittadini sono invitati a “colorare di arancione” monumenti, edifici e spazi pubblici, oltre a partecipare a iniziative di sensibilizzazione e advocacy.

Palazzo Affari, sede degli uffici al pubblico dell’ente camerale, sarà quindi illuminato di arancione da domani fino al 10 dicembre.

Sarà inoltre esposto nella sala d’attesa del Palazzo il pannello “Il coraggio del rispetto”, nato lo scorso anno da un’iniziativa del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di commercio. Il pannello, realizzato con la tecnica dello scribing da Monica Cortonesi dello studio Yoby, racconta un mosaico di voci unite da un impegno comune: costruire luoghi di lavoro dove la parità di genere non sia un’aspirazione, ma una realtà.

Tra le immagini in evidenza nell’opera, parole come consapevolezza, diversità, educazione, cultura, equilibrio e così via. Ogni tratto è un invito a riflettere e a scegliere il rispetto come forza contro violenza e discriminazione.