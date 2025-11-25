Lite per l'eredità sfociata in violenza, sorella pestata a sangue dal fratello a Pinerolo

Un’eredità contesa da anni, rancori mai sopiti e un’aggressione brutale: è il drammatico epilogo di una faida familiare avvenuta nel pomeriggio di giovedì 21 novembre a Pinerolo. Un uomo di 60 anni ha aggredito la sorella di tre anni più grande, colpendola ripetutamente al volto con violenza.



È successo attorno alle 16.30 in piazza San Donato, nel cuore della cittadina. L’uomo, residente a Castagnole Piemonte e già noto alle forze dell’ordine, si è presentato a casa della sorella e, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo durante una discussione legata alla divisione dei beni familiari.



Provvidenziale l’intervento di una vicina, attirata dalle grida: ha allertato i carabinieri e si è precipitata nell’appartamento, riuscendo a interrompere l’aggressione. L’uomo è poi fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo dai militari di Vigone e None, nei pressi della sua abitazione.



La vittima è stata portata all’ospedale di Pinerolo: è fuori pericolo, ma ha riportato ferite al volto. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio e trasferito al carcere Lorusso e Cutugno di Torino.