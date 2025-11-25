Minaccia la ex con un coltello, entra in casa sua e si nasconde nell’armadio: arrestato

Urla provenienti da un appartamento nel quartiere Barriera di Milano hanno messo in allarme i vicini, che hanno immediatamente chiamato il 112. Quando gli agenti del Commissariato San Donato sono arrivati sul posto, hanno trovato la porta d’ingresso forzata e la donna in evidente stato di shock, rifugiata in bagno per sfuggire all’aggressione dell’ex compagno.

L’uomo era riuscito a entrare in casa con la forza e, secondo il racconto della vittima, l’aveva minacciata con un coltello. Durante la perlustrazione dell’alloggio, i poliziotti lo hanno trovato nascosto dentro l’armadio della camera da letto, ancora armato.

Per lui sono scattate le manette con l’accusa di minacce aggravate e atti persecutori. È stato inoltre denunciato per violazione di domicilio.