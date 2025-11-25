 / Cronaca

Cronaca | 25 novembre 2025, 10:08

Minaccia la ex con un coltello, entra in casa sua e si nasconde nell’armadio: arrestato

I fatti sono avvenuti in un appartamento in Barriera di Milano. L'allarme lanciato dai vicini

Minaccia la ex con un coltello, entra in casa sua e si nasconde nell’armadio: arrestato

Urla provenienti da un appartamento nel quartiere Barriera di Milano hanno messo in allarme i vicini, che hanno immediatamente chiamato il 112. Quando gli agenti del Commissariato San Donato sono arrivati sul posto, hanno trovato la porta d’ingresso forzata e la donna in evidente stato di shock, rifugiata in bagno per sfuggire all’aggressione dell’ex compagno.

L’uomo era riuscito a entrare in casa con la forza e, secondo il racconto della vittima, l’aveva minacciata con un coltello. Durante la perlustrazione dell’alloggio, i poliziotti lo hanno trovato nascosto dentro l’armadio della camera da letto, ancora armato.

Per lui sono scattate le manette con l’accusa di minacce aggravate e atti persecutori. È stato inoltre denunciato per violazione di domicilio.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium