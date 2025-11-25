Star Gate Black Friday Smart: l'altra dimensione del fitness ti aspetta a Nichelino!

Sei pronto a varcare la soglia del fitness intelligente? SMART TIW - Time Intelligent Workout di Nichelino lancia una promozione "fuori dal tempo" per il Black Friday che è un vero e proprio viaggio dimensionale verso la tua forma fisica.

L'offerta TIME 6000

Approfitta dell'esclusiva offerta TIME 6000:

6000 minuti totali di allenamento, equivalenti a 100 ore di training con il metodo SMART TIW.

Validità: ben 12 mesi (un anno intero) per utilizzare i tuoi minuti.

Prezzo: solo 99€!

In più: Ricevi 3 mesi di tesseramento omaggio.

Questa è la tua occasione per provare o continuare un percorso di allenamento che ottimizza il tempo e massimizza i risultati, grazie all'innovativo sistema Time Intelligent Workout.

Un solo giorno per cogliere l'opportunità

Attenzione: la promozione è un evento lampo!

Offerta valida solo: Venerdì 28 Novembre 2025

Modalità di acquisto: esclusivamente in sede

Per l'occasione, la segreteria osserverà un orario continuato dalle 7:00 alle 21:00 per permettere a tutti di approfittare di questo affare galattico.

Dove trovarci e contatti

Non perdere tempo, segnati l'indirizzo e raggiungi la palestra SMART TIW per assicurarti la tua offerta TIME 6000!

Palestra SMART TIW - Time Intelligent Workout

Indirizzo: Via Torino 407, Nichelino (TO)

Orario Black Friday: Segreteria Orario Continuato dalle 7:00 alle 21:00

Sito Web: www.tiw.fitness

Social: cerca @tiw.fitness su Instagram e Facebook