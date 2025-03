Tangenziale est, la parola spetta alla Città Metropolitana: "Studio fattibilità entro giugno 2026"

Sulla Tangenziale Est la parola, anzi il lavora, ora spetta alla Città Metropolitana. A chiarirlo bene è stato l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi, rispondendo ad un'interrogazione della capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Alice Ravinale.

Ridurre impatto dei tir

La discussione sull'infrastruttura è iniziata 25 anni fa. L'ultima aggiornamento del progetto prevede di riorganizzare la viabilità esistente nei comuni della collina torinese e del Chierese, finalizzata a ridurre l'impatto di tir e traffico pesante su questa zona della provincia.

750 mila euro per la progettazione

Nel 2021 in Piemonte erano state identificate 30 opere prioritarie: la Città Metropolitana di Torino ne aveva indicate otto, tra cui appunto la Tangenziale Est. La Regione ha stanziato, come ha ricordato Gabusi, 750mila euro in favore dell'ex Provincia per la progettazione preliminare dell'infrastruttura.

Ospedale di Cambiano

I tecnici dell'ente, in base all'accordo sottoscritto, hanno tempo fino al 30 giugno 2026 per presentare lo studio di fattibilità dell'opera. Tra le priorità indicate che la "Gronda" sia in grado di assorbire anche il traffico del futuro ospedale di Cambiano: le modifiche alla viabilità per l'accesso al presidio ospedaliero dovranno essere realizzate con il coinvolgimento dei territori.

Un tema quest'ultimo su cui aveva presentato un'interrogazione anche la consigliere del Pd Laura Pompeo. "Sarà mia cura monitorare tutti i passaggi futuri che interesseranno la realizzazione dell’Ospedale dell’ASL TO5 e, naturalmente, le vie per raggiungerlo” ha concluso l'esponente dem.