Mentre l'auto prova a sterzare sulla crisi, la Vehicle Valley fa squadra: 15 aziende sono andate a (ri)scoprire il pianeta Pininfarina

Una mattinata di incontri, confronto e ricerca di possibili collaborazioni. Sono 15 le aziende che questa mattina sono state ospiti presso Pininfarina per un incontro organizzato - oltre che dai padroni di casa - anche da Api Torino e dalla Vehicle Valley Piemonte (di cui entrambe le realtà sono tra i soci fondatori). Obiettivo, nel quartier generale di Cambiano, cercare di fare squadra ed esplorare nuove possibilità di collaborazione tra "alleati".



"Portare le nostre imprese al tavolo con un'eccellenza come Pininfarina significa valorizzare il nostro asset più importante: un ecosistema completo, capace di coprire ogni fase dello sviluppo veicolo con standard di livello assoluto", ha spiegato la Presidente di Vehicle Valley Piemonte, Monica Mailander. "Questo evento nasce per mettere a sistema le opportunità che possono emergere spontaneamente all'interno del nostro ecosistema. Il nostro compito è facilitare questi percorsi, creando le condizioni ideali perché i soci possano conoscersi e individuare terreni comuni di sviluppo. Iniziamo oggi con un gruppo selezionato di aziende, ma l'obiettivo è ampliare il modello man mano che cresce il numero degli associati, rendendo il 'fare rete' una pratica strutturata per la nostra filiera".

L'evento conferma l’impegno di Pininfarina all'interno dell'ecosistema VVP, testimoniando l'importanza dei grandi player nel valorizzare la supply chain locale. "Nei settori dell’innovazione e delle tecnologie avanzate, la capacità di creare ecosistemi coesi è sempre stata un elemento determinante per consentire a un territorio di consolidare il proprio posizionamento in contesti altamente competitivi. Il Piemonte vanta una lunga tradizione di eccellenza in questo ambito, con un potenziale ancora significativo da valorizzare attraverso relazioni strategiche. Pur mantenendo uno sguardo attento sul panorama internazionale, il rafforzamento della rete di collaborazioni a livello regionale deve trasformarsi da semplice opportunità a vera e propria missione, da perseguire con convinzione da parte delle associazioni e dei loro membri", ha commentato Marco Busi, Senior Vice President Operations & Coachbuilding di Pininfarina.

Fondamentale anche il ruolo di API Torino nel connettere il tessuto delle PMI con le grandi opportunità di commessa. "Uno dei ruoli fondamentali della nostra Associazione è quello di creare occasioni di incontro tra imprese con interessi comuni. Si tratta di un compito che riteniamo fondamentale soprattutto in un periodo complesso come quello che tutto il sistema economico sta vivendo. Il tema della mobilità, d’altra parte, è tra quelli che più toccano il nostro tessuto d’imprese. Rinunciare al patrimonio di conoscenze tecnologiche che le imprese del territorio detengono, sarebbe un errore fatale. Il lavoro in comune reso possibile dalla collaborazione di più realtà riunite da Vehicle Valley Piemonte è quindi prezioso e può costituire un modello anche per altri comparti”, ha aggiunto Antonio Casano, Presidente di Unionmeccanica API Torino.